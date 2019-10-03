Британия изменила антироссийские санкции из-за исследования Марса

Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, санкции повлияют на изменения, которые помогают осуществлять ряд видов деятельности,«необходимых для проведения определенных полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».

Поправки касаются товаров и технологий, входящих в Общий военный список ЕС.

В документе сказано, что продажа, импорт, поставка в Россию ряда веществ, которые используют в определенных пусковых устройствах или для заправки конкретных спутников, а также для испытаний и полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020», может быть произведена в случае предварительного согласования.(Газета.Ru)

| 2019-10-03T10:22:43+00:00 3 октября 2019, 12:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss