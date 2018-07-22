Британия использует детей в тайных операциях — СМИ

Британские разведывательные и полицейские подразделения используют несовершеннолетних в тайных операциях по разоблачению террористов, преступных группировок и торговцев наркотиками на фоне общенационального повышения числа насильственных преступлений, сообщает The New York Times.

Отмечается, что Комитет палаты лордов на прошлой неделе выдвинул навый законопроект, предусматривающий продление периода, в течение которого молодежь в возрасте до 18 лет имеет право работать в качестве «тайного источника разведки».

МВД обратилось с просьбой продлить срок, в течение которого ребенок имеет право служить в качестве тайного осведомителя с одного до четырех месяцев. Предлагаемый закон обоснован общенациональным повышением числа насильственных преступлений в Англии и Уэльсе. Отмечается, что количество убийств увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«Мы обеспокоены тем, что предоставление молодым людям возможности участвовать в скрытой деятельности в течение длительного периода времени может подвергнуть их повышенному риску их психического и физического благополучия», – говорится в докладе Палаты лордов, передает korrespondent.net.

Сообщается, что каждому несовершеннолетнему, вовлеченному в подобную деятельность, предоставляется взрослый человек, «квалифицированный для представления интересов источника», присутствующий на любых встречах с правоохранителями.

В качестве меры предосторожности Министерство внутренних дел предлагает проводить ежемесячные проверки на безопасность для всех вовлеченных молодых людей.

Бывший детектив по контртеррористической деятельности, который работал с молодыми информаторами, объяснил, что дети-информаторы используются в качестве крайней меры.

«Часто возникает такое заблуждение, что мы блуждаем по улице, чтобы вербовать детей. Это просто не так. Молодые люди обычно вступают в контакт с полицией в результате их причастности к преступлению или другой форме экстремизма», – отметил детектив.

Правоохранители также уверяют, что, когда они вербуют детей в качестве информаторов, они не просят их участвовать в преступлениях.

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