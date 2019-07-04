Британия, будучи в ЕС, не будет накладывать санкции на «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток 2» нанесет ущерб энергобезопасности Европы и интересам Украины, но Великобритания, находясь в составе Евросоюза, не намерена следовать примеру США и вводить санкции против причастных к проекту лиц, заявил министр по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Крис Скидмор, передает РИА Новости.
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил 27 июня законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению» судов для укладки в море российских трубопроводов.
«Наше правительство крайне обеспокоено газопроводом «Северный поток 2» и мы продолжаем говорить о нашем беспокойстве всем партнерам. Мы считаем, что он не имеет необходимости с точки зрения будущих потребностей Европы в газе, может нести угрозу европейской энергобезопасности и интересам Украины… До тех пор, пока мы являемся членами ЕС, Британия продолжит придерживаться европейских пакетов санкций, которые в настоящее время не охватывают «Северный поток 2», — говорится в полученном РИА Новости ответе министра на парламентский запрос от члена палаты общин от фракции шотландских националистов Стюарта Макдоналда.
| 2019-07-04T23:16:06+00:00 5 июля 2019, 03:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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