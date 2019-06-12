Британец выиграл в лотерею третий по размеру приз в истории страны

Житель Великобритании сорвал в лотерею джекпот в размере 123 миллионов фунтов стерлингов. Как сообщает издание The Mirror, это третий по размеру выигрыш за всю историю страны.

Представитель лотереи EuroMillions Энди Картер (Andy Carter) заявил, что выигрышным оказался только один билет и призвал всех участников лотереи внимательно проверить числа на них.

Победитель угадал все семь счастливых номеров — пять основных и два дополнительных.

Лотерейный билет EuroMillions стоит два c половиной фунта стерлингов. Участник лотереи должен выбрать пять чисел от одного до 50 и два числа от одного до 12.

EuroMillions проводится в девяти странах. Максимальный приз (153 миллиона фунтов стерлингов) разыгрывался три раза за всю историю лотереи.

В феврале семья из ирландской деревни Нол, графство Фингал, выиграла 153 миллиона фунтов стерлингов в лотерею EuroMillions. Купившая счастливый билет женщина заявила, что «будет рада разделить полученную сумму со своими детьми, внуками и будущими членами семьи».