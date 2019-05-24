Brexit состоится в любом случае

Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября. Об этом заявил в пятницу экс-глава британского МИД Борис Джонсон, которого считают фаворитом предстоящей борьбы за пост нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны.

«Мы покинем ЕС 31 октября с соглашением или без соглашения», — приводит агентство Reuters слова Джонсона. Он также высказал мнение, что «способ достичь хорошей сделки состоит в том, чтобы подготовиться к ситуации выхода без соглашения».

Действующая глава британского правительства Тереза Мэй объявила в пятницу, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, при этом она будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

| 2019-05-24T17:50:49+00:00 24 мая 2019, 21:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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