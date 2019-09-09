Brexit довел женщину до самоубийства

Ситуация, сложившаяся с выходом Британии из ЕС, закончилась трагедией. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, весной 2019 года 74-летний британец по имени Питер потерял свою жену — 76-летнюю француженку Мари-Луизу Дэвис.

По его словам, она вышла из дома и пропала. Спустя пару дней ее тело обнаружили. Предполагается, что женщина покончила с собой.

Вдовец отметил, что его жена, проживающая в Британии более 50 лет, совершила суицид из-за Brexit.

Он пояснил, что тревога из-за этого события и стала одной из основных причин ее самоубийства.

| 2019-09-08T23:45:25+00:00 9 сентября 2019, 09:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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