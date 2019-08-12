Brexit был в центре внимания телефонного разговора Джонсона с Трампом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Дональдом Трампом реализацию Brexit и экономические вопросы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы правительства Соединенного Королевства по итогам телефонного разговора лидеров двух стран, информирует ТАСС.

«Премьер-министр говорил сегодня с президентом Трампом. Они обсудили глобальные экономические вопросы и торговлю. Премьер-министр проинформировал президента о ходе Brexit», — сказал пресс-секретарь британского премьера.

| 2019-08-12T19:44:07+00:00 12 августа 2019, 22:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss