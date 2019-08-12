Brexit был в центре внимания телефонного разговора Джонсона с Трампом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Дональдом Трампом реализацию Brexit и экономические вопросы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы правительства Соединенного Королевства по итогам телефонного разговора лидеров двух стран, информирует ТАСС.

«Премьер-министр говорил сегодня с президентом Трампом. Они обсудили глобальные экономические вопросы и торговлю. Премьер-министр проинформировал президента о ходе Brexit», — сказал пресс-секретарь британского премьера.