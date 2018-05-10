Бразильский полузащитник хочет видеть «Нефтчи» в Лиге Европы

Бывший полузащитник бакинского «Нефтчи» Кауэ поделился мнением по поводу шансов команды пробиться в квалификацию Лиги Европы.

«За нынешним положением «Нефтчи» слежу по интернету. Команда играет за призовые места. Жаль, что не сумели побороться за чемпионство. В любом случае, «Нефтчи» – клуб с именем, который должен быть среди медалистов. Очень хочу, чтобы команда пробилась в еврокубок. Будучи в «Нефтчи», я играл в еврокубках и видел, какой интерес болельщики проявляют к матчам команды. Надеюсь, что ребята продлят свое удачное выступление до конца сезона и завоюют путевку в ЛЕ», — заявил бразильский хавбек.

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