Бразильский боец Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу на турнире в Лас-Вегасе

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

34-летний Масвидаль нокаутировал 34-летнего американца Бена Аскрена на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе за пять секунд.

Предыдущее достижение принадлежало американцу Дуану Людвигу, который 16 января 2006 года за 6 секунд нокаутировал канадца Джонатана Гуле.

В активе Масвидаля 34 победы и 13 поражений. Аскрен потерпел первое поражение в карьере, на его счету 19 побед в ММА.

| 2019-07-07T09:44:59+00:00 7 июля 2019, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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