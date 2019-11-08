Бразильские власти введут в столицу войска

Правительство Бразилии развернет на следующей неделе в столице армейские подразделения для обеспечения безопасности 11-го саммита БРИКС.

«Использование вооруженных сил санкционировано в период с 1 по 15 ноября для обеспечения безопасности глав государств и правительств, участвующих в саммите БРИКС», — сообщил на заседании председатель бразильского верховного суда Антониу Диаш Тофоли.

Информация о введении на несколько дней особого пропускного режима и аккредитации для сотрудников верховного суда, расположенного в зоне проведения саммита, вызвала протест со стороны одного из членов верховного суда. «Указ президента республики нарушает нормальный режим работы руководящего органа судебной системы», — заявил Рикарду Левандовски.