Бразильская полиция арестовала попугая-наркодилера

Полиция в Бразилии взяла под стражу попугая, который криком предупреждал наркодилеров о приближении правоохранителей. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает бразильский телеканал O Globo.

Как отмечается, попугай во время полицейской спецоперации начал кричать на португальском языке «Мама, полиция!». Правоохранители полагают, что хозяева специально натренировали птицу предупреждать их об опасности.

По данным телеканала, полиции, несмотря на предупреждение, удалось арестовать как пару наркодилеров, так и их подельника.

| 2019-04-26T14:36:38+00:00 26 апреля 2019, 16:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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