Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда в США

Крупнейшая бразильская нефтегазовая компания Petrobras выплатила 700 млн долларов по решению суда США, связанного с иском американского подрядчика Vantage Drilling.

Ранее арбитраж признал Petrobras America и Petrobras Venezuela Investments and Services (PVIS) виновными в нарушении контрактов от 2009 года на бурение с подразделением Vantage, оштрафовав их на 622 млн долларов. Petrobras оспорила это решение в окружном суде Техаса, однако безуспешно.

Как уточнила бразильская компания, выплата не означает завершение процесса – Petrobras уже обжаловала и это решение, передает korrespondent.net.

В 2016 году бывший глава международного подразделения Petrobras Хорхе Зелада был приговорен к 12 годам тюрьмы после признания виновным в получении взяток при заключении контракта с Vantage Drilling.