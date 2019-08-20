Бразилия запретила въезд венесуэльским чиновникам

Бразилия приняла решение запретить въезд на свою территорию высокопоставленным чиновникам Венесуэлы. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном во вторник в Diario Oficial da Uniao — официальном издании правительства Бразилии.

В документе за подписью министра юстиции республики Сержиу Мору и главы МИД Эрнесту Араужу указано, что список лиц, которых касается принятая мера, будет составлен этими двумя ведомствами. Пока данный перечень не был обнародован. При этом сообщается, что в любой момент он может быть дополнен новыми фигурантами.

 

| 2019-08-20T17:57:44+00:00 20 августа 2019, 21:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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