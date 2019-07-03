Бразилия вышла в финал Кубка Америки

В Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Америки — 2019 между сборными командами Бразилии и Аргентины. Встречу обслуживал эквадорский арбитр Родди Самбрано Ольмедо. Игра завершилась победой бразильцев со счётом 2:0.

Первый гол был забит на 19-й минуте первого тайма. Отличился нападающий Габриэл Жезус с передачи Роберто Фирмино. Последний забил второй мяч на 71-й минуте встречи. Ему ассистистировал Габриэл Жезус.

Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля, 04:30 по бакинскому времени.

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