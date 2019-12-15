Бразилия собирается перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении перенести посольство в Иерусалим в 2020 году, сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Ранее в Иерусалиме открыли торговое представительство Бразилии, на церемонии присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой. До церемонии Нетаньяху встретился с Эдуарду Болсонару. Кроме того, во время встречи Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

«Я был с президентом Жаиром Болсонару прежде, чем приехал сюда… Он собирается перенести посольство в Иерусалим. Он собирается сделать это. Мы хотим совершить перенос не только для Бразилии, но и чтобы быть примером для всей Латинской Америки», — сказал Эдуарду Болсонару. (РИА Новости)

| 2019-12-15T22:08:42+00:00 15 декабря 2019, 23:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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