Бразилия собирается перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении перенести посольство в Иерусалим в 2020 году, сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Ранее в Иерусалиме открыли торговое представительство Бразилии, на церемонии присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой. До церемонии Нетаньяху встретился с Эдуарду Болсонару. Кроме того, во время встречи Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

«Я был с президентом Жаиром Болсонару прежде, чем приехал сюда… Он собирается перенести посольство в Иерусалим. Он собирается сделать это. Мы хотим совершить перенос не только для Бразилии, но и чтобы быть примером для всей Латинской Америки», — сказал Эдуарду Болсонару. (РИА Новости)