Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

Российские военные должны покинуть Венесуэлу, если они направлены туда для поддержки режима президента Николаса Мадуро. Как передает РИА Новости, об этом заявил в интервью Reuters министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.
Глава внешнеполитического ведомства также считает, что Россия осознает, что поддержка Мадуро ведет к углублению социально-экономического кризиса в Венесуэле, преодолеть который можно только путем проведения выборов при руководящей роли временного правительства во главе с самопровозглашенным президентом Хуаном Гуаидо.
Ранее о том, что российские военные должны «убраться» из Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ подчеркнула, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле так долго, сколько это необходимо им и правительству страны.
Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, отметил, что вопрос присутствия российский военных в Венесуэле решает ее правительство, а не президент Соединенных Штатов.
«Неясно, с чего Трамп взял, что он может от нас что-либо требовать. Венесуэла не 51-й штат США», — заявил парламентарий.