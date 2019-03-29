Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

Российские военные должны покинуть Венесуэлу, если они направлены туда для поддержки режима президента Николаса Мадуро. Как передает РИА Новости, об этом заявил в интервью Reuters министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.
Глава внешнеполитического ведомства также считает, что Россия осознает, что поддержка Мадуро ведет к углублению социально-экономического кризиса в Венесуэле, преодолеть который можно только путем проведения выборов при руководящей роли временного правительства во главе с самопровозглашенным президентом Хуаном Гуаидо.
Ранее о том, что российские военные должны «убраться» из Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ подчеркнула, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле так долго, сколько это необходимо им и правительству страны.
Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, отметил, что вопрос присутствия российский военных в Венесуэле решает ее правительство, а не президент Соединенных Штатов.
«Неясно, с чего Трамп взял, что он может от нас что-либо требовать. Венесуэла не 51-й штат США», — заявил парламентарий.
| 2019-03-29T05:49:19+00:00 29 марта 2019, 09:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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