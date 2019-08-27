Бразилия отказалась принять деньги G7 для тушения пожаров в Амазонии

Власти Бразилии отклонили предложение стран G7 о финансовой помощи для тушения пожаров в Амазонии.

Как сообщает «Би-би-си», президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что партнеры по «большой семерке» готовы предоставить бразильцам $22 млн, а также военную помощь.

В ответ руководитель администрации бразильского президента Оникс Лорензони заявил местным СМИ, что деньги следует потратить на восстановление европейских лесов. Отдельно в адрес Макрона прозвучала критика: он пытается «поучать» Бразилию, хотя не смог предотвратить пожар в Нотр-Даме.

| 2019-08-27T16:50:41+00:00 27 августа 2019, 18:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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