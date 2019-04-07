Бразилия не намерена ограничивать инвестиции Huawei

Правительство Бразилии не видит оснований для ограничения инвестиционной деятельности китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом в интервью газете Folha de San Paulo заявил в субботу вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау.

«В настоящий момент каких-либо ограничений нет», — сказал он. «Идет борьба за [рынок технологии] 5G… [в которой] безопасность — всего лишь предлог», — пояснил позицию бразильского правительства Моурау перед своим визитом в США.

По его словам, Бразилиа не разделяет озабоченность Вашингтона по поводу того, что Huawei якобы может предоставлять властям Китая секретную информацию. «Их [США] реалии значительно опережают нашу [бразильскую] действительность, а у нас свои интересы», — сказал Моурау в ответ на вопрос о том, чью сторону в этом споре занимает Бразилия. Он подчеркнул, что КНР в Бразилии рассматривают в качестве «стратегического партнера, а не стратегической угрозы».