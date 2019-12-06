Бразилия может лишиться права голоса в ООН из-за двухлетней задолженности

Бразилия может лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций из-за двухлетней задержки выплат в ее регулярный бюджет. Об это заявил в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем контакты с представителями Бразилии по поводу их взноса», — сказал он.

При этом Дюжаррик отметил, что 19 статья Устава ООН «ясно говорит о возможности приостановки права голоса» в подобном случае. Соответствующая статья гласит, что «член организации лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающейся с него за два полных предыдущих года».

В октябре генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о финансовом кризисе в ООН и ввел в штаб-квартире меры жесткой экономии. В том числе было ограничено время заседаний Генассамблеи и Совбеза, выключены несколько эскалаторов и даже фонтан перед зданием штаб-квартиры в Нью-Йорке.(ТАСС)