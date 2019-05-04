Брата президента Ирана приговорили к тюремному заключению

«Этот человек (Хуссейн Ферейдун) был оправдан в судебном порядке в отношении определенных обвинений, но в связи с другой частью обвинений он был приговорен к тюремному заключению, однако решение суда еще не было окончательным, поэтому я воздержусь от деталей», — заявил руководитель судебного департамента государственных служащих Хамид Реза Хоссейни.