Брат Пола Уилана счел его арест попыткой надавить на США

Брат обвиняемого Москвой в шпионаже Пола Уилана полагает, что того держат в России, чтобы использовать для оказания давления на США, сообщает в понедельник газета The Guardian.

По словам Дэвида Уилана, слова которого приводит издание, российская сторона затягивает дело Пола Уилана, чтобы «посмотреть, что они могут получить от США в обмен на него».

«Я думаю, что на данный момент это абсолютно политическое дело», — сказал Дэвид Уилан.

Дэвид Уилан сравнил Россию с такими странами, как Китай и Иран, которые, по его словам, также пытались «извлечь выгоду из (задержания на своей территории — ИФ) иностранных граждан».

«То, что они продолжают удерживать его и не спешат с этим процессом, многое говорит об их заинтересованности в том, чтобы попытаться извлечь как можно большую выгоду для Российской Федерации», — сказал Дэвид Уилан. («Интерфакс»)