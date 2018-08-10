Бранимир Субашич: Если даже Карабах не пройдет БАТЭ, этого не стоит стыдиться

Бывший форвард «Карабаха» Бранимир Субашич высказал свое мнение по поводу выступления команды в квалификации Лиги чемпионов.

«Для меня стало неожиданностью поражение «Карабаха» от БАТЭ (0:1). Понятно, что соперник — хорошая команда и обладает большим опытом еврокубковых встреч, чем «Карабах». Не стоит обвинять Рашада Садыхова в эпизоде с единственным голом. Он многое сделал для азербайджанского футбола. А «Карабах» может обыграть БАТЭ в гостях, для чего нужна хорошая «установка». Если даже «Карабах» не пройдет БАТЭ, этого не стоит стыдиться», — заявил Субашич.

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