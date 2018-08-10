Бранимир Субашич: Если даже Карабах не пройдет БАТЭ, этого не стоит стыдиться

Бывший форвард «Карабаха» Бранимир Субашич высказал свое мнение по поводу выступления команды в квалификации Лиги чемпионов.

«Для меня стало неожиданностью поражение «Карабаха» от БАТЭ (0:1). Понятно, что соперник — хорошая команда и обладает большим опытом еврокубковых встреч, чем «Карабах». Не стоит обвинять Рашада Садыхова в эпизоде с единственным голом. Он многое сделал для азербайджанского футбола. А «Карабах» может обыграть БАТЭ в гостях, для чего нужна хорошая «установка». Если даже «Карабах» не пройдет БАТЭ, этого не стоит стыдиться», — заявил Субашич.

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| 2018-08-10T16:53:03+00:00 10 августа 2018, 17:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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