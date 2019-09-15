Брайза:»Я слышал об этом на очень высоком уровне в Баку»

Заявление армянского премьера Никола Пашиняна о том, что «Карабах – часть Армении» приостанавливает весь переговорный процесс. Нельзя вести переговоры с этим подтекстом.

Об этом, заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США, бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, бывший посол США в Баку Мэтью Брайза в интервью программе «Пограничная зона».

«Признание легального статуса Нагорного Карабаха – достижение для Армении, которое она может получить только в конце переговоров. Это главная цель армянской стороны в переговорах. Но глупо, когда в переговорах ты соглашаешься на то, что вторая сторона получает «главный подарок» сразу, но при этом ничего взамен не предоставляет», — заявил Брайза.

По его мнению, армянский премьер «умный человек» и все понимает.

«Он сейчас находится под ужасным давлением так называемой карабахской группировки – это бывший президент Кочарян… Я всегда сомневался, что несмотря на «красивую революцию», которую Пашинян устроил, на его популярность, эта группировка позволит ему консолидировать свою политическую силу. Более того, они имею огромную поддержку из севера…», — продолжил Брайза.

Бывший дипломат уверен, что армянский премьер «хочет вести переговоры с Азербайджаном до конца».

«Я даже слышал об этом на очень высоком уровне в Баку. Но есть цель и политическая реальность… Я думаю, его заявление было обусловлено давлением карабахской группировки. Давление на него, кстати, исходит, в том числе, из США – Армянского национального комитета Америки (АНКА). Они в свое время добились блокировки моего подтверждение на должность посла в Баку. Карабахский конфликт играет им на руку – он дает возможность зарабатывать деньги в США», — резюмировал Брайза.