«Брачный договор», или о том, как жена белорусского министра покорила бакинцев

На сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоялся показ музыкальной комедии «Брачный договор» в постановке режиссера Татьяны Троянович.

Спектакль по одноименной пьесе лауреата Государственной премии Израиля, известного писателя, драматурга Эфраима Кишона представили ведущие белорусские артисты театрального проекта «ТриТформаТ».

Пьесы Кишона пользуются огромной популярностью во всем мире. На момент смерти драматурга его произведения были переведены на 37 языков мира, в том числе японский и китайский.

Игра актеров и сюжет постановки не оставили равнодушными бакинскую публику. Актерам аплодировали во время спектакля, а по окончании наградили продолжительной овацией, с преподношением роскошных букетов и криками «браво».

«Зачем человек женится? Ради чистоты в доме? Для этого можно взять в дом домработницу. Чтобы хорошо кушать? Для этого есть ресторан. Сегодня даже детей можно делать без этого. Так зачем же, спрашивается? Я вам скажу: человеку нужен кто-нибудь, кому бы он смог рассказать свои проблемы! Вот поэтому и женятся. И с этой минуты им уже есть, что рассказать!», — в своей пьесе Эфраим Кишон показывает быт обычной израильской семьи во главе с сантехником Элимелехом Борозовским. Действия разворачиваются накануне свадьбы его единственной дочери Аялы.

Казалось, что актеры не играют на сцене, а живут, настолько искренне и эмоционально было исполнение ролей каждого из них.

Утонченная и мудрая Шифра, жена Элимелеха, — воплощение нелегкой женской доли, неизменной на протяжении веков и до наших дней, независимо от страны проживания.

Европейка по рождению, Шифра на Востоке стала восточной женщиной. Затурканная бытом и заботами она во многом трагическая фигура, обладающая, к счастью, чувством юмора. Это чувство помогает ей выносить характер своего супруга, которого она продолжает любить ностальгической любовью.

Интересный факт — исполнительница роли Шифры, блистательная актриса Вера Полякова является супругой министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. В Минске она также известна как певица и телеведущая. Своей чувственной игрой актриса покорила бакинскую публику.

На протяжении всего спектакля герои ищут на сцене затерявшееся свидетельство о браке.

Жених Аялы требует этот документ, так как в Израиле не существует института гражданских браков. Венчает раввин, он же выдает свидетельство о браке — ктубу. И чтобы доказать, что жених и невеста родились в законном браке, они должны предъявить ктубу своих родителей. А иначе они будут считаться незаконнорожденными, а это — позор на весь род.

Мама жениха строго придерживается установленных правил и не разрешит сыну жениться, пока не будет найдено свидетельство. «Я б таких в тюрьму сажал», — твердит жених в доме родителей Аялы.

Заканчивается спектакль хэппи-эндом и зажигательными танцами всех актеров.

Поблагодарить артистов и публику на сцену вышел посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

«Спасибо актерам за великолепную игру, а зрителям Азербайджана я желаю счастья и здоровья. Мира и процветания вашей стране!», — заявил посол.