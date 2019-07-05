BP представит Азербайджану предложения по альтернативной энергетике

BP представит правительству Азербайджана коммерческие предложения по альтернативным и возобновляемым источникам энергии до конца следующей недели.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP Azerbaijan по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли.

«В рамках подписанного меморандума о взаимопонимании до конца следующей недели министерству энергетики официально будет представлено коммерческое предложение по производству альтернативной и возобновляемой энергии. Предложения будут рассмотрены, затем начнутся обсуждения», — сказал он.

Он отметил, что предложения касаются солнечной и ветровой энергии.

| 2019-07-05T18:58:03+00:00 5 июля 2019, 21:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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