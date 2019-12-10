Боязнь нечаянной капитуляции

Перед встречей Нормандской четверки в Париже в Киеве проходили массовые политические акции. В воскресенье на Майдан вышли тысячи человек из оппозиционных и не вошедших в правительство партий, представленных в Раде – их организовали Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и вокалист известной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Люди вышли на улицы из опасений, что в Париже президент Зеленский может позволить себе отступить за «красные линии», ведь он уже утвердил в качестве сценария дальнейших действий один из 5-ти мирных планов реинтеграции Донбасса, исключающий военный путь.

Эти протестные мероприятия украинской оппозиции и националистов проходили под лозунгом «Красные линии для Зе». Как заявил Порошенко, это не протест, а выступление в защиту Украины.

Люди держали в руках национальные и националистические флаги, а также флаги политических сил и скандировали: «Нет капитуляции». После того, как перед ними выступили артисты, слово взял бывший спикер Верховной Рады, член «Европейской солидарности» Андрей Парубий. «Почему мы сегодня тут? Потому что всегда во времена, когда перед Украиной была опасность, украинцы выходят на «майданы», чтобы защитить страну», — сказал он.

Организаторы заявили, что их «не устраивает мир любой ценой». Они уверены, что власть не должна допускать никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса страны, а также относительно «деоккупации и возвращения Крыма».

Не обошлось и без инцидента. Во время выступления на сцене, бывший украинский президент начал кричать в микрофон «Слава Украине!». После этого в сторону Петра Порошенко полетели куриные яйца. Одно из них попало в супругу экс-президента, а другое поймал депутат Верховной Рады от партии Порошенко «Европейская солидарность», крымскотатарский активист Ахтем Чийгоз.

В общем, политические силы бывшего украинского президента Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, а также музыканта Святослава Вакарчука совместно заявили о недопустимости компромисса с Россией, отхода от курса в Евросоюз и НАТО, а также проведения местных выборов в Донбассе до возвращения региона под киевский контроль.

Митинг был и в понедельник. Около 800 человек вышли на акцию у офиса президента Украины Владимира Зеленского. На ней украинские националисты призвали лидера страны «не предавать национальные интересы» на саммите «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина).

Интересно, что в это же время украинская оппозиция проводила митинг еще и у Елисейского дворца во французской столице. У дворца были десятки представителей СМИ разных стран, и украинские националисты охотно давали интервью.

Один из радикалов представился участником войны в Донбассе Андреем Казачко. По его словам, во всех украинских городах жители вышли на массовые протестные акции, чтобы призвать президента страны Владимира Зеленского не идти на компромиссы. Казачко отметил, что необходимо требовать возвращения не только Донбасса, но также и Крыма.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, также прибывший на митинг в Париж, дал интервью известному телеканалу RTVi.

Свою позицию украинские протестующие выразили демонстративным разрывом российского триколора. Кроме того, перед Елисейским дворцом развернули антироссийский плакат и раздавали листовки на французском и английском языках. Их заголовок звучал так: «Россия воюет не с Украиной, Россия воюет с Европой».

Кроме того, по последним данным, в ночь с 9 на 10 декабря у офиса президента Украины продолжалась акция «Дозор на Банковой». Она длилась уже более суток, обстановка была спокойной, передали украинские СМИ. Ее участники также призывают главу государства Владимира Зеленского «не сдавать национальные интересы». Участники акции ждут результатов саммита в «нормандском формате». На территории развернули кухню и несколько палаток. Люди общались и слушали музыку. На месте дежурит Нацполиция, Нацгвардия и медики. У входа на территорию установили рамки с металлоискателями, однако все желающие могут попасть на акцию.

Ясно, чем были вызваны все эти выступления. Народ просто боится, что в силу своей недостаточной искушенности молодой президент Зеленский способен совершить какой-нибудь необдуманный поступок в ходе саммита, из-за чего пострадают интересы Украины. К сожалению, результаты переговоров в Париже пока не разглашаются, и украинцам остается только надеяться на то, что их уличная активность и озвученные тревоги не прошли мимо внимания президента.