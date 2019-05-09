Боссы «Барселоны» соберутся, чтобы решить судьбу Вальверде

После вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов руководства клуба проведет экстренное собрание, сообщает ESPN. По информации издания, на нем будет решена судьба главного тренера Эрнесто Вальверде. При нем каталонцы два года подряд вылетают из плей-офф Лиги чемпионов, имея после первого матча преимущество в три мяча. Руководство не хотело бы торопиться, так как не знает, кто мог бы заменить специалиста.

Также будет поднят вопрос о продаже игроков, разочаровавших в текущем сезоне. В первую очередь речь идет о полузащитнике Филиппе Коутиньо.

В нынешнем сезоне на клубном уровне он сыграл 52 матча, забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что чемпион Испании будет готов рассмотреть продажу футболиста за 105 млн евро.