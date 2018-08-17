Босс «Реала» хочет приобрести Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар по-прежнему может перейти в мадридский «Реал».



«Королевский клуб» возобновил интерес к 26-летнему футболисту. Президент «сливочных» Флорентино Перес по итогу матча за Суперкубок УЕФА с «Атлетико» (2:4) принял решение начать срочные поиски замены форварду Криштиану Роналду, который этим летом перешел в «Ювентус» после 9 лет в мадридской команде.



В качестве главного кандидата на замену Роналду Перес определил Неймара. ПСЖ по-прежнему не намерен расставаться с игроком, однако давление со стороны УЕФА в связи с вопросом финансового фэйр-плей может изменить настрой парижан. «Реал» готов потратить 300 млн. евро на приобретение бразильца. (Испанские СМИ).

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