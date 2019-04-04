Боснийский экс-форвард «Габалы» ставит на «Карабах»

Бывщий форвард «Габалы» Эрмин Зец высказался о «радарах» и назвал «Карабах» чемпионом страны.

«Сейчас я играю за боснийский «Железничар». У меня были варианты из Азербайджана, но договориться не удалось. Я провел в Азербайджане хорошее время. Если будет серьезное предложение, могу вернуться. Очень полюбил «Габалу». В идеале, хотелось бы вернуться именно туда. Знаю, что нынешнее состояние бывшего клуба далеко от того, что было 3-4 года назад. Но, дай Бог, все вернется на круги своя.

Что касается чемпионства, то знаю, что идет соперничество между «Карабахом» и «Нефтчи». Мне кажется, чемпионом станет «Карабах». У них лучший состав и они играют им несколько лет», — заявил Зец.