«Боруссия» подписала Азара

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника Торгана Азара из менхенгладбахской «Боруссии».

26-летний хавбек сборной Бельгии подписал контракт с новым клубом до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что дортмундцы предлагали за Азара 25 миллионов евро, а гладбахцы требовали 40 млн. В итоге, по информации Sport Bild, стороны сошлись на сумме в 25 млн плюс бонусы.

Торган Азар забил 10 голов и отдал 11 передач в 33 играх бундеслиги в завершившемся сезоне.

Всего за пять лет в Менхенгладбахе Азар провел 182 матча, забил 46 голов и отдал 45 пасов.

| 2019-05-22T16:04:42+00:00 22 мая 2019, 17:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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