Боруссия нацелилась на хавбека Ман Сити

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

Немецкий клуб хочет подписать 18-летнего хавбека и лидирует в гонке за него среди других команд. «Боруссия» гарантирует Фодену игровую практику. Пока дормундцы не продвинулись в переговорах, поскольку игрок и его представители обсуждают новый контракт с «Ман Сити». Текущее соглашение рассчитано еще на 18 месяцев.

Однако «Боруссия» очень заинтересована в трансфере 18-летнего англичанина. Если Фоден не продлит контракт с «Сити», он может уйти всего за 175 тысяч фунтов.

Напомним, другой англичанин Джейдон Санчо перешел в «Боруссию» из «Манчестер Сити» перед началом сезона-2017/18. Сейчас у него 13 очков по системе «гол+пас» в 13 играх

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| 2018-11-02T07:42:35+00:00 2 ноября 2018, 12:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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