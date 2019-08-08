«Бородатый» анекдот и армянские реалии

Есть такой старый анекдот. Маленький мальчик смотрит в замочную скважину за тем, как его родители занимаются любовью. «И вот эти люди запрещают мне ковырять в носу?!?»,- возмущенно произнес он, оторвавшись от просмотра. Вспомнился мне данный плод устного народного творчества в связи с информацией из Армении. Во вторник в Ереване на Республиканском стадионе прошел матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Арарат-Армения» и грузинским «Сабуртало».

Нет, речь я поведу не о том, что есть команда, в названии которой указана гора, находящаяся на территории другого государства. И даже не о том, что со счетом 2:1 победил чемпион Грузии. Уточню лишь, что на гол хозяев на 31-й минуте, который забил российский легионер Антон Кобялко, гости ответили двумя мячами в исполнении Сандро Алтунашвили (72-я минута) и Левана Кении (76-я).

Но речь, повторюсь, не о том. Куда интереснее то, что поддержку «Сабуртало» оказывает SOCAR Energy Georgia, которая является в том числе и титульным спонсором клуба. Так вот в связи тем, что на форме грузинской команды есть аббревиатура и логотип Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, армянские телеканалы отказались показывать матч в прямом эфире. В результате игра транслировалась лишь в Youtube. Такая вот была реакция.

О том, что SOCAR бесплатно подает газ в грузинские и армянские церкви Грузии, в РА решили не вспоминать. Но, что веселит еще больше, мы увидели пример пресловутых двойных стандартов и вопиющей неискренности с армянской стороны. Ведь мы все прекрасно помним, сколько шуму было поднято Арменией и, с подачи армянского лобби, европейскими СМИ в связи с нежеланием приехать в Баку армянского футболиста лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

Он, напомню, отказался приезжать в нашу столицу, вопреки всем и многочисленным гарантиям его безопасности. Шумели тогда английские, особенно, СМИ. Чем все это кончилось? Тем, что финал ЛЕ состоялся, прошел он блестяще, о чем открыто говорили все болельщики «Челси» и «Арсенала», побывавшие в Баку. Но главное, тогда и выяснилось, что провалилась попытка политизировать футбольный матч.

А сейчас, мы увидели, классическое подтверждение известной поговорки: «чья бы корова мычала, в армянская бы помолчала». Потому, что во вторник на поле футбольного стадиона вышла не азербайджанская, а грузинская команда. В ее составе не было этнических азербайджанцев. На футболках грузинских футболистов красовался лишь логотип SOCAR Energy Georgia. И, тем не менее, этот матч в РА был запрещен к показу. Выводы напрашиваются совершенно очевидные.

Смешно тут, правда, и то, что реклама SOCAR имеется на очень многих матчах ЛЧ и ЛЕ. Красоваться она будет, естественно, и на ЧЕ-2020, три групповых матча которого пройдут в Баку. И что теперь будут делать армянские телеканалы? Не показывать весь европейский чемпионат по футболу, только бакинские матчи или же закрасят в эфире логотипы SOCAR? Время покажет.

Но уже сейчас мы видим пример того, сколь фальшива и неуместна была реакция армянской стороны по делу Мхитаряна. В том числе и потому, что в самой Армении порой поднимают бучу против российских артистов, посещающих нашу столицу. Так, совсем недавно, популярный российский исполнитель Алексей Чумаков вынужден был отвечать своим подписчикам-армянам, упрекнувшим его за выступление в Баку на Международном музыкальном фестивале «Жара 19».

В комментариях в Instagram армянские пользователи напомнили артисту, что мама исполнителя — армянка, отметив следующее: «Чем только не пожертвуешь ради славы, и совесть тут не исключение». Чумаков тогда написал, что он поет для людей разных национальностей, вероисповеданий, философий и ориентаций, что он музыкант, уважающий своего слушателя, а не разделяющий его на чёрное и белое.

Но дело, конечно же, не в его ответе, а в реакции армянской стороны, которая сродни тому, что выкинули армянские телеканалы, решившие не транслировать матч ЛЕ из Еревана по причине надписи SOCAR Energy Georgia на футболках грузинских игроков. Оба этих случая и напомнили мне тот анекдот, с которого я и начал этот текст. Он, думается, весьма уместен в данном конкретном случае.