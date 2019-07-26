«Борис, ты неправ»?

Избранный на днях новым премьер-министром Великобритании Борис Джонсон, личность в мировом информационном поле давно известная. Он сумел вызвать неподдельный интерес к собственной персоне еще в бытность мэром Лондона – своим неординарным, экстравагантным поведением и запоминающейся внешностью, с вечно растрепанной прической. Побыл он и главой МИД Объединенного Королевства. Причем, невзирая на всю его яркость, политиком с однозначной внешнеполитической ориентацией Джонсона назвать всегда было трудно. Взять, к примеру, его отношение к путинской России. В разные годы он, то призывал к тесному сотрудничеству и замирению с Москвой, то проклинал Кремль и угрожал ему. А некоторые политики из стран ЕС, знавшие его в прежние годы, утверждают, что ранее Борис вовсе не был приверженцем выхода своей страны из общеевропейского братства.

Однако ж теперь, вынырнув наверх в новой ипостаси, он со всей возможной активностью демонстрирует адскую решимость довести дело Брекзита до полного конца, невзирая ни на какие препятствия. И этим, конечно, беспокоит ту немалую часть английского общества, до последнего считавшую, что путь назад еще не обрублен, что не утрачена еще полностью возможность переголосовать и вернуться в европейскую семью народов.

На волне этой темы Б.Джонсон остается пока медийной личностью №1. Этот новый лидер консерваторов считает, что одним из главных преимуществ Брекзита является то, что он откроет экономику Великобритании для остального мира. Он обещает реализовать выход королевства из ЕС до 31 октября, и теперь главная миссия Джонсона – сделать это. Однако задача чрезвычайно тяжелая. Особенно учитывая острейшие разногласия по условиям Брекзита в парламенте, в политических партиях, в обществе. Новый премьер клятвенно заверяет, что до 31 октября нынешнего года произойдет «развод» и даже готов пойти на него без всяких предварительных договоренностей с Брюсселем. Хотя это может привести к очень тяжелым последствиям для Британии, по крайней мере, в ближайшие годы: к упадку экономки, к закрытию многих финансовых организаций.

И это не в интересах также и Евросоюза. Поэтому представители ряда государств, в том числе Германии и Франции, уже связались с британскими коллегами и дали им понять — они категорически против «жесткого» Брекзита.

Против и главный оппонент Бориса — лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Он заявил, что «Джонсону нужно всерьез задуматься, в каком направлении движется наша страна. Выход из состава ЕС без предварительной сделки подорвет поставки товаров медицинского назначения, нанесет урон сельскому хозяйству и промышленности, нашей экономике в целом, в результате чего Борису Джонсону придется заключить торговую сделку с Дональдом Трампом, но переговоры Джонсон будет вести с позиции слабой стороны».

Зыбкость почвы, на которой стоит новый премьер, обрисовал один из авторитетнейших политиков в Консервативной партии сэр Алан Данкан (в понедельник он подал в отставку с поста замминистра иностранных дел). «Меня очень беспокоит, что его несет без руля и ветрил, все у него без плана, по наитию, на живую нитку, — сказал Алан Данкан в беседе с ВВС. — Я не питаю к нему никакой личной вражды. Я просто думаю, что он вляпается в правительственный кризис».

Но это еще не все опасения. Американский телеканал MSNBC предупреждает, что избрание Джонсона — «музыка для ушей Путина», ведь он вбивает клин в единство Запада. Как отмечают эксперты канала, учитывая, что Джонсон выступает за жесткий Брекзит, который наверняка внесет разлад в отношения между Брюсселем и Лондоном, Путину такой британский премьер придется по душе, так как российский лидер всегда стремился разделить Запад.

Как говорит бывший глава администрации ЦРУ Джереми Бэш, «есть серьезные основания полагать, что Россия оказала влияние на британцев, которые выбрали Брекзит своим будущим. И ни для кого не секрет, какая у Путина конечная цель: он, очевидно, хочет отделить Великобританию — которая является ключевым союзником Америки в Трансатлантическом альянсе — от остальной Европы. Он хочет сломить европейский альянс — так же как он хочет сломить блок НАТО, который объединяет Соединенные Штаты, Канаду и наших союзников за океаном. Именно так выглядит игра Путина. Когда он выходит с какой-либо страной один на один, он чувствует, что может одержать победу. Когда же он выходит против альянса вроде НАТО или ЕС — он чувствует себя абсолютно изолированным и незначительным».

Кстати, и в британских спецслужбах растут опасения, что Брекзит без сделки, возможность которого допускает новый премьер, откроет Великобританию российскому влиянию. Национальное криминальное агентство Британии опасается, что приход Бориса Джонсона помешает борьбе с грязными деньгами из России. И впоследствии это позволит российским деньгам влиять на политику Лондона.

То есть, в целом ситуация характеризуется как нестабильная, а с учетом импульсивного характера самого Джонсона, ожидать до октября можно чего угодно.