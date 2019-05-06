Борис, ты не прав: о чем молчит Айрапетян, «переживший третий геноцид»

Меня всегда умиляла способность и готовность журналистов вроде бы солидных, уважаемых изданий «не видеть леса за деревьями». На сей раз, «отличилась» уважаемая российская «Независимая газета», поведавшая своим читателям душещипательную историю злоключений Бориса Айрапетяна — беженца из Баку, который почти 30 лет прожил в гостинице «Алтай» на северо-востоке Москвы, получив здесь две комнаты на семью.

Собственно, Айрапетян был не единственным беженцем из Азербайджана, который проживал в «Алтае». Но, когда в 2018 году у гостиницы сменился собственник, семьи бывших беженцев стали расселять. К ноябрю в гостинице оставались жить всего три семьи. И вот именно тогда, российские СМИ, в числе коих была и «Независимая газета», заголосили о ситуации с Борисом Айрапетяном и иными постояльцами бывшей гостиницы. И все бы ничего, да вот тот же Боря в интервью той же «Новой газете» перекладывал все с больной головы на здоровую.

Он рассказывал о том, что: «1988 год, погромы в Баку. Оттуда самолетами, поездами, автобусами вывозят людей. В основном армян, но были и смешанные семьи. Кого до Москвы, кого до Ростова — кто в какой поезд попал. Нас привезли сюда». Он, естественно, умолчал о том, кто открыл пресловутый «ящик Пандоры». А дело было, как известно, в феврале 1988 года, когда в НКАО и Армянской ССР прошли многолюдные митинги с требованием присоединения НКАО к Армянской ССР.

В итоге, 20 февраля 1988 года сессия областного Совета народных депутатов НКАО в Ханкенди приняла обращение к Верховным Советам Азербайджанской и Армянской ССР и СССР с просьбой о разрешении выхода НКАО из состава Азербайджана и присоединении к Армении. Кроме того, Айрапетян и прочие жильцы гостиницы «Алтай» не вспомнили о массовой депортации азербайджанцев из Кафанского района Армении. А ведь именно этот факт указывает на то, что армянская сторона первой начала превращать граждан СССР азербайджанской национальности в беженцев.

Увы, даже спустя 30 лет, проживая по соседству с крысами и тараканами в номере московской гостиницы, бакинский армянин Борис Айрапетян тиражирует ложь, обвиняя Азербайджан и ни словом не осуждая Армению. Он предпочитает рассуждать о том, что «пережил уже третий геноцид». А еще, он сетовал на скудность средств, предложенных ему в качестве компенсации.

«К нам тогда пришли и предложили компенсацию миллион, — вспоминает Борис Айрапетян. — А что с ним делать? На него квартиру не купишь. Мои две комнаты стоят 7,5 миллионов. Потом пришли опять и предложили полтора. Я снова отказался: у меня отняли квартиру в Баку, и эту отнять хотите? Но две другие семьи согласились уйти, взяв полтора миллиона. Сейчас где-то у родственников на квартирах живут», рассуждал Айрапетян, в беседе с «Новой газетой».

Вот такое мировоззрение у человека, который отправился ночевать на один из московских вокзалов, видя в этом нечто едва ли не героическое. И снова, он ни словом не обмолвился о том, что это Армения виновна в конфликте, который превратил миллион азербайджанцев в беженцев и вынужденных переселенцев. Боря предпочитает не видеть леса за деревьями. И, что особо удивительно, ровно также ведут себя и журналисты «Новой газеты»…

Они не задаются простым вопросом — почему тот же Айрапетян до сих пор не уехал в Армению? Ведь, по словам Бори, ему предлагали компенсацию в полтора миллиона рублей, что составляет порядка 22.000 долларов. На эти деньги даже в Ереване, не говоря уже о каком-то ином городе в РА, можно купить одну, а если повезет и двухкомнатную квартиру. Но, как видим, для Айрапетяна лучше жить бомжем на московском вокзале, чем перебираться в Армению. Такой напрашивается вывод. Только вот из уст самого Бори это никогда не слетит…