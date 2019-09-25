Борис Джонсон предупредил об угрозе «цифрового авторитаризма»

Развитие современных технологий грозит тем, что население может оказаться под круглосуточным контролем, что чревато «цифровым авторитаризмом», и поэтому новые технологии необходимо разрабатывать, опираясь на западные принципы открытости и плюрализма. Об этом заявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Никто не вправе закрывать глаза на нарождающуюся силу, которая оказывает влияние на всех без исключения, — отметил он, имея в виду научно-технический прогресс. — В прошлом уже происходили технологические революции, принесшие нам книгопечатание и паровой двигатель, однако совсем не обязательно, что человечество будет иметь контроль над новинками в цифровой век». В будущем, предупредил он, эти технологии «обеспечат круглосуточное наблюдение за людьми».

«Мы уже сейчас используем разнообразные мессенджеры, и эта же технология может быть использована для цензуры любой беседы в режиме реального времени таким образом, чтобы нежелательные выражения автоматически удалялись». «В некоторых странах это происходит уже сегодня», — утверждал он, назвав это «цифровым авторитаризмом».

«Вопрос в том, будем ли мы жить в мире, описанном Джорджем Оруэллом, в мире цензуры, репрессий и контроля или же в мире свободных дебатов и обучения, где технологии помогают бороться с болезнями, а не с нашими свободами, — заявил он. — Великобритания и все, кто разделяет наши ценности, должны стремиться к тому, чтобы все нарождающиеся технологии с самого начала разрабатывались во имя свободы, открытости и плюрализма». «Совместными усилиями мы должны добиться того, чтобы новые разработки соответствовали нашим принципам», — подчеркнул он в заключение, призвав к разработке «глобального перечня принципов, которыми следует руководствоваться при разработке новых технологий».