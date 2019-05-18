Борис Джонсон подтвердил, что поборется за пост премьера Британии

Бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон будет бороться за кресло главы правительства после того, как Тереза Мэй покинет этот пост. Об этом он заявил 16 мая во время бизнес-форума в Манчестере.

«Конечно, я собираюсь это сделать», – сказал Джонсон, добавив, что его будущее участие в гонках «ни для кого уже не является секретом», пишет korrespondent.net.

В прошлом году Джонсон подал в отставку с поста главы МИД Великобритании в знак протеста против линии Мэй на переговорах с Евросоюзом по Brexit. Сам Джонсон является сторонником так называемого «жесткого» выхода Британии из ЕС на условиях Лондона.

| 2019-05-18T13:06:12+00:00 18 мая 2019, 14:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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