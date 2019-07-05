Борис Джонсон отверг утверждения, что Тереза Мэй скрывала от него секретную информацию

Лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон отверг утверждения, что нынешняя глава правительства Тереза Мэй пыталась скрыть от него секретную информацию, когда он находился в должности министра иностранных дел. Об этом сам Джонсон заявил в пятницу на встрече с однопартийцами в Дарлингтоне, сообщает ТАСС.

«Это неправда, и я не комментирую вопросы, связанные с разведывательной деятельностью», — сказал он.

Вещательная корпорация Би-би-си в пятницу сообщила, что администрация британского премьера пыталась утаить секретную информацию от Джонсона, когда он в июле 2016 года стал министром иностранных дел (в июле 2018 года ушел в отставку). По ее данным, его назначение на один из ключевых постов в кабинете министров вызвало обеспокоенность у британских спецслужб.