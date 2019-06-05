Борис Джонсон: «Нас не простят, если мы не осуществим Brexit 31 октября»

Перенос Brexit на новый срок создаст угрозу дальнейшего существования правящей в Великобритании Консервативной партии, убежден фаворит гонки за пост нового лидера тори и премьер-министра страны Борис Джонсон. Об этом, как информирует в среду газета The Daily Telegraph, экс-глава британского МИД заявил во время выступления минувшим днем перед сотней однопартийцев в попытке добиться поддержки умеренной, проевропейски настроенной части парламентской фракции тори, сообщает ТАСС.

«Мы столкнулись с экзистенциальным кризисом, и нас не простят, если мы не осуществим Brexit 31 октября», — сказал Джонсон, напомнив о последней запланированной дате выхода страны из Евросоюза.

«Нам нужно осознать глубину проблем, с которыми мы сталкиваемся», — продолжил он, подчеркнув, что в настоящий момент реальный выбор стоит между реализацией Brexit и «потенциальным исчезновением этой великой партии».

«Но я верю, что могу противостоять [лидеру Партии Brexit Найджелу] Фаражу и отвоевать голоса [сторонников тори], которые он переманил на свою сторону», — добавил бывший руководитель Форин оффиса, выступая перед депутатской группой One Nation, возглавляемой сторонницей продолжения членства страны в ЕС, министром труда и по делам пенсий Эмбер Радд. Как утверждает The Daily Telegraph, именно ради встречи с этой группой парламентариев в попытке завоевать голоса умеренных тори Джонсон не стал встречаться во вторник с президентом США Дональдом Трампом, ограничившись общением с главой американской администрации лишь по телефону.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем — на 31 октября.