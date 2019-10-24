Борьбу с сексуальным насилием в отношении детей усилят

На днях Азербайджан утвердил Конвенцию Совета Европы «О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия» (Лансаротскую конвенцию).

Исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова рассказала «Зеркало» о том, что принятие данного документа — большой шаг для нашей страны. Эта конвенция увидела свет в 2007 году, однако Азербайджан много лет не ратифицировал ее. Но, наконец, как подчеркнула эксперт, это произошло, во многом благодаря усилиям гражданского общества и структурам, работающим в сфере защиты прав детей.

«Лансаротская конвенция является важным документом, в котором решительно осуждается сексуальное насилие в отношении детей и подчеркивается его преступный характер, а также необходимость наказания преступников. Сексуальное насилие может произойти и в стенах дома ребенка — места, которое должно быть оплотом надежности и безопасности. К сожалению, случаи, когда насильником оказывается кто-то из родных, не редкость. Детей запугивают, им угрожают, совершая над ними действия сексуального характера. Несовершеннолетние, пережившие сексуальное насилие, получают огромную психологическую травму, и нуждаются в специализированной помощи»,- сказала она.

К.Ашумова подчеркнула, что принятие Конвенции и в Азербайджане будет способствовать увеличению деятельности в сфере просвещения семей, а также подготовке специалистов, работающих с детьми, которые пережили сексуальное насилие.

«Ратификация данного документа приведет к реформам в законодательной сфере, как это произошло после ратификации Конвенции по правам детей. Пока в законе прописаны не все моменты, но это изменится. В судебной практике теперь можно будет ссылаться на Конвенцию и ее отдельные статьи. До этого мы рассматривали сексуальное насилие как общий факт, не знали куда направлять пострадавших детей, они не получали полноценную реабилитацию. Не было со стороны госучреждений детального исследования, анализа случаев сексуального насилия»,- отметила эксперт.

Конвенция призывает принимать меры, направленные на то, чтобы все структуры и специалисты, которые по работе регулярно имеют контакты с детьми, были информированы о правах ребенка, вытекающих из национальных и международных законов. Так же, как говорит специалист, они должны владеть информацией о том, каковы признаки сексуального насилия над детьми и какие последствия такое насилие может иметь. Это относится, прежде всего, к работникам сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, правосудия, волонтерам. Благодаря принятию Конвенции можно будет усилить контроль по отношению к тем, кто работает с детьми.

По словам К.Ашумовой, факты насилия в отношении детей часто скрываются, их не всегда просто выявить. Они могут быть выявлены только там, где приветствуются гласность, бдительность и реальная помощь.

«Раньше открыто говорить о сексуальном насилии и сексуальной эксплуатации детей было тяжело, так как нередко это вызывало негативную реакцию. Многие предпочитали замалчивать проблему, говоря, что в Азербайджане ничего подобного нет и быть не может. Но, к сожалению, -говорит К.Ашумова,- это не так, наоборот, за последнее время такие случаи стали происходить все чаще. Утверждение Конвенции говорит о признании этого факта».

Что касается статистики детей-жертв сексуального насилия, то ее в стране нет, в связи с чем «Надежным будущим» было предложено провести опрос, в рамках которого получится выявить, сколько у нас пострадавших детей, какого возраста, кто был виновником насилия, как сложилась судьба жертв в дальнейшем. Такая практика существует во многих государствах. К.Ашумова выразила надежду, что после ратификации Конвенции на этот вопрос обратят внимание и будет организована рабочая группа.

Факты сексуального насилия над детьми выявляются не только по официальным каналам, но и благодаря интернету, в частности соцсетям, говорит она.

Но, придавая тот или иной случай гласности, важно не забывать об интересах детей и не упоминать их имена, имена их родных, их адреса, ведь это негативно может отразиться на судьбе маленьких жертв. Необходимо работать с детьми, но сохранять их конфиденциальность, и сделать так, чтобы они не боялись обращаться за помощью.

До недавнего времени, как отмечает эксперт, работа по таким случаям велась не совсем правильно. Акцент делался на наказании виновных, но при этом забывалось о поддержке пострадавших.

«Ратификация Конвенции послужит толчком к подготовке кадров, чья функция будет заключаться в предотвращении психологических травм у жертв. Начнется работа по социально-психологической реабилитации детей-жертв сексуального насилия. Также,- подчеркивает эксперт,- у детей, которые пережили сексуальное насилие со стороны родных, должен быть доступ к убежищам. Будет уделено больше внимания и превентивным мерам, в частности вопросам просветительского характера. Благодаря просвещению, мы сможем донести до официальных структур и семей, что проблему нельзя замалчивать».

К.Ашумова рассказала, что 18 ноября отмечается Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, и выразила надежду на то, что эта дата не пройдет незамеченной и в нашей стране.