Борьба за инструменты влияния

В Грузии складывается интересная ситуация с альтернативным телевидением. Вообще-то, полноценно оппозиционным телеканалом с охватом вещания по всей Грузии там может считаться только всем известный «Рустави 2». И, против трагических ожиданий, его новый-старый владелец, которому Евросуд в Страсбурге на днях вернул этот канал, пока что реально не вмешивается в политическую повестку новостей и передач — то есть, прежняя просаакашвилиевская линия вещания продолжается.

С другой стороны, уволенный владельцем гендиректор Ника Гварамия уже объявил о создании нового оппозиционного канала. То есть, при условии, что «Рустави 2» теребить никто не станет, в преддверии решающих парламентских выборов 2020 года в Грузии будет уже целых две площадки для выступлений оппозиционных сил. И это весьма неожиданный поворот, не в интересах теневого правителя Грузии Бидзины Иванишвили.

По факту, сегодня, несмотря на смену владельца, «Рустави 2» по-прежнему остается главным застрельщиком антиправительственных акций протеста, основная тема которых — требование отставки «пророссийского» министра внутренних дел Георгия Гахария. Бизнесмен Кибар Халваши, вступивший в права владельца 100% акций телекомпании после решения Европейского суда по правам человека, обещает не менять редакционную политику и даже не исключает возвращения в эфир ведущего Георгия Габуния, оскорбившего в прямом эфире президента России Путина.

Халваши назначил новым гендиректором телекомпании своего адвоката Паату Салия вместо Ники Гварамия, известного своей непримиримой позицией в отношении Москвы. Но «Рустави 2» по-прежнему остается главной платформой для оппозиционных партий, выступающих за бескомпромиссность в вопросах Абхазии и Южной Осетии, отношений с Россией, а также вступления Грузии в НАТО.

Журналистский коллектив «Рустави-2» в совместных заявлениях подчеркивает, что смена владельца, а также смещение с поста гендиректора Ники Гварамия — часть спецоперации властей по изменению редакционной политики самой популярной в стране телекомпании с тем, чтобы никто уже не мешал им «проводить пророссийскую политику, сдать Москве Абхазию и Южную Осетию, а также отказаться от курса на евроатлантическую интеграцию».

Журналисты совместно с ведущими НПО предупредили власти, а также лично Кибара Халваши, что любая попытка сменить руководителей информационных и общественно-политических программ либо заменить ведущих ток-шоу будет расцениваться как попытка «заставить замолчать единственное критическое медиа в стране».

И, судя по всему, это предупреждение подействовало. Плюсы работающей демократии, как говорится, налицо.

Бизнесмен Халваши уже раз десять заверил, что вмешиваться в редакционную политику не будет. Более того, он гарантировал, что ни один сотрудник не будет уволен или смещен с нынешней позиции.

Для большей убедительности он даже обещает вернуть в эфир ведущего программы «Post Scriptum» Георгия Габунию, в попытке заручиться доверием журналистов своего канала.

Мало того, судя по всему, он готов исправно платить зарплату всем сотрудникам за острейшую критику считающихся пророссийскими политиков. В том числе председателя правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили, хотя Халваши и считается членом его команды и близкого окружения.

Как считают в экспертных кругах Грузии, все эти странности и нестыковки объясняются позицией Запада. То есть, предполагается, что Вашингтон и Брюссель через свои представительства в Тбилиси предупредили Иванишвили, что любое давление на журналистов «Рустави 2» встретит жесткий отпор со стороны Запада.

Тем временем, уже бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия анонсирует создание «главного телевидения страны». Название у телекомпании, которая будет «лучше всех существующих сегодня», уже есть, правда, Гварамия пока держит его в секрете. По его словам, уже решено, кто войдет в долю, есть и потенциальные инвесторы. Пока что он не хочет говорить о том, ведутся ли переговоры с кем-либо из сотрудников «Рустави 2» о переходе в новую телекомпанию. Но в эфир она выйдет уже в первой половине осени.

Это, конечно, хорошая новость, но не всем верится в то, что после всего этого «Рустави 2» удастся остаться тем же каналом, что и раньше.

Как пишет в своем блоге известный грузинский политолог Тенгиз Аблотиа, «возможно, так оно все и будет. Месяц или два. Возможно, подольше. Но исключено, что Бидзина, наконец дорвавшийся до «Рустави 2», допустит, чтобы там все продолжалось в прежнем стиле».

Он призывает не забывать, что сегодня Грузией управляет человек по кличке Анаконда – это о многом говорит. «За все время нахождения в грузинской политике он не проявил себя ни как дальновидный политик, ни как эффективный менеджер, ни как мыслитель-стратег. Все, чем он запомнится в Грузии, – это интриги, разделение людей по группировкам, и умение долго и нудно ждать, когда жертва окажется наиболее готовой к тому, чтобы быть съеденной. Одно слово – Анаконда…»

Эксперт не придерживается оптимистического взгляда на дальнейшую судьбу «Рустави 2» — «следует смириться с тем, что ему поэтапно наступит конец, и в итоге он окажется никому не нужным каналом, который нахваливает Бидзину на все лады, но его уже никто не смотрит».