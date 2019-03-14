Борьба у трона обостряется

Что-то назревает в государстве российском. В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин обещал усилить социальную составляющую бюджета, платить народу больше денег и другие дела, которые должны были понравиться гражданам. Вся проблема в том, что обещать легко и просто, а вот с выполнением возникают проблемы.

В обществе ощущаются негативные предчувствия. Не случайно по данным Росстата накопления граждан в феврале уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем и составили 32,88 трлн. рублей. Фактически в экономике продолжается стагнация, в нынешнем году уже не удастся повторить «статистическое чудо» с 2% прошлогодним ростом ВВП.

Не удивительно, что в Государственной думе внимательно отнеслись к докладу главы Минэкономразвития Максима Орешкина во время так называемого правительственного часа.

В своем выступлении он уточнил прогноз по инфляции в 2019 году, увязав его с ростом экономики. По его словам, ведомство сохранило прогноз по росту ВВП в 1,3%. Инфляция при этом составит 4,3%. «Ускорение инфляции и замедление экономического роста будет носить временный характер … если говорить о годе в целом, мы по-прежнему ожидаем рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция будет 4,3%». Рубль при этом, по тому же прогнозу министерства будет слабеть.

Орешкин понизил прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63,9 до 66,4 рублей за доллар. «Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза, ожидаем к доллару на уровне 66 руб. в среднем за год». Он связал это с санкционным давлением, уточнив, что ухудшение прогноза «во многом связано, скорее, с изменениями в паре евро-доллар, чем с какими-то внутренними факторами. Санкционная история, которая относительно прошлого прогноза усилилась, не позволяет надеяться на какое-то резкое укрепление рубля с текущих уровней».

Рутинное на первый взгляд выступление вылилось в скандал, которого, как сказал Владимир Жириновский, не было более 20 лет. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прервал выступление Максима Орешкина, поскольку его не устроило содержание доклада министра. По словам Володина, Орешкин не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему, говорил об успехах, вместо того чтобы сосредоточиться на проблемах, путях их решения, развитии экономики и реализации нацпроектов. «Успехи будут тогда, когда рост будет обеспечен не менее 3% в год. А мы с вами прошлый год закончили — 2,3%; а сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение? У вас выступление в парламенте — один раз в год, сводить его к обсуждению вопроса в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно, потому что все-таки Министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране».

Володин также напомнил, что на нацпроекты направлены беспрецедентные ресурсы — 1,7 трлн. рублей в этом году, 1,9 трлн. на будущий год. И при этом риторически заметил, «Но если у нас с вами заканчивается первый квартал, а еще только договорные отношения заключены…», — и предложил Орешкину ответить на вопрос, не задерживает ли Министерство финансов выделение средств на нацпроекты.

Спикера поддержали и другие депутаты. Министру предложили снова выступить с более весомым докладом либо в конце марта, либо в начале апреля.

В российских условиях, когда Государственная дума превратилась в своеобразный принтер по выдаче законов, которые нужны Кремлю, такое отношение к министру представляет очевидный новый элемент в реалиях российского политического пространства.

Что же произошло такого, что спикер нижней палаты в первую очередь и некоторые депутаты вслед за ним позволили себе нападать на министра, да еще в такой форме.

Одно событие предшествовало скандалу. В своем выступлении перед слушателями академии журналистики газеты «Коммерсант» Орешкин заявил, что «Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания. Но главное, конечно же, это не интерес, главное — есть ли польза для страны и людей».

Это было расценено как проявление президентских амбиций при начавшемся фактически транзите власти в России. При этом среди российских госслужащих и политиков говорить о таком не принято. На своей странице в Facebook он был вынужден дезавуировать свое заявление. Министр пояснил, что любой управленец колоссально занят, решая текущие задачи, участвуя в совещаниях на высшем уровне и постоянно перемещаясь. И как водится, обвинил прессу в погоне за цитируемостью. Как говорится, виновата невестка, если ее нет, то платье все же висит и этого достаточно.

Ситуация очень непростая. Путин категорически избегает разговоров о своем преемнике. В то же время агентство Bloomberg в ноябре 2017 года со ссылкой на трех чиновников, знакомых со взглядами президента России Владимира Путина, сообщало, что «Орешкин вырос в фаворита» главы государства. Конечно, в высказывании Орешкина перед слушателями в академии газеты «Коммерсант» могла быть простая оговорка или не очень точно выраженная мысль. Тем не менее, течение вынесло ее на поверхность, и сцена заполнилась участниками.

Спикер нижней палаты Володин никогда о своих президентских амбициях вслух не говорил, но СМИ и эксперты неоднократно писали, что он стремится к карьерным высотам.

Если Орешкин дорос до фаворита Путина, то он настоящий конкурент. О том, что все очень непросто свидетельствует и ответ пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, о скандале следует спрашивать в Государственной думе или в кабинете министров. «Но в целом — рабочий процесс. Конечно же, требования высокие, нужна конкретика. Но еще раз: поскольку не видели, не считаю возможным что-то говорить». Из этого вытекает, что в Кремле не будут делать никаких выводов из скандала и тем более организационных. Сам Орешкин тоже не стал раздувать неприятный эпизод и сказал, что сосредотачивается на новом докладе.

Есть здесь еще один фактор. В последнее время роль парламента в России была низведена до просто неудобного уровня. Никакого влияния на политику ни одна из палат Федерального собрания не оказывала. С таким положением спикер Володин не согласен и вроде бы заявивший о своих президентских амбициях министр просто оказался, как говорится, под рукой.

Еще совсем недавно хорошим тоном было говорить, что Государственная дума «не место для дискуссий». Володин вроде бы пытается сломать такое представление. Как сказал российский политолог Евгений Минченко, «У Володина есть четкий тренд на подчеркивание субъектности парламента. При малейшей возможности он демонстрирует, что парламент — это не придаток исполнительной власти, а отдельная ветвь, которая представляет население и имеет право быть довольно требовательной по отношению к правительству».

Если Дума повысит свою субъектность, то это будет также повышением статуса и влияния ее спикера. Можно до поры до времени не выдавать на словах свои президентские амбиции, но действия Володина наглядно свидетельствуют, что они у него есть.

Все это в совокупности означает одно — борьба у трона Путина не только началась, но становится все более острой. Настолько, что скрыть ее уже невозможно. Даже если этот инцидент не получит прямого продолжения, это совсем не означает, что борьба прекратилась. Тем более, есть и другие участники. Так что все еще впереди.