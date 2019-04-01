Борьба телесного со словесным

Сегодня весь мир осознает, что человечество подошло к некоей черте, за которой все будет иначе, нежели было до этого. Правда пока никто не знает и даже не представляет, каким он будет — этот новый мир. Благодаря новейшим технологиям, интернету, скайпу мы, жители разных стран и континентов стали лучше понимать друг друга и начали понемногу избавляться от некоторых стереотипов, навязанных зачастую не информированностью и узостью мышления… Мышление же нового времени обязывает к системному подходу к любому вопросу – будь это человек, наука или культура.

Но, как оказалось, мы, и по старому-то, не представляем, как жить нам дальше. Затянувшийся глобальный кризис навязал не присущие нашему народу стереотипы поведения – отображение его мы видим в наших каждодневных, набивших оскомину – телешоу. Наверное, пришло время определиться, что же мы хотим, и куда идем. Если опираться на философию нынешнего направления, как нам кажется — западных ценностей, то в основе их лежит благополучие индивида, такая вот американская мечта: машина, дом, семья, хорошая работа…и все. Но нам, народу, имеющему в своем послужном списке таких титанов мысли, как Низами, Насими, причем никому и никогда не служивших, а остававшимся как бы сказали сегодня «фрилансерами» при дворах ханов и Ширваншахов путь в западный «рай» общества тотального потребления заказан.

Ученые нашего, Восточного мира, могли ходить в рубищах, что доказывается существованием у нас различных дервишских школ, со своими философскими направлениями: ахи, хелветиййя, накшбенди т.д. И для них властители строили ханагяхы, приносили дары, приглашали в качестве почетных гостей на свои меджлисы. Ученость и богатство на Востоке никогда не были тождественны.

Сегодня же, наша маленькая в масштабах мира страна не может позволить себе бесплатного образования. Хотелось бы напомнить — что платное образование явление не государственного масштаба, а некий инструмент частных услуг, педагоги же автоматически низводятся в разряд – прислуги, что мы в основном сегодня и наблюдаем в наших школах. А прислуга будет делать все, чтобы растянуть время своего прислуживания, так как от этого зависит ее благополучие, и тут уже возникает много интересных моментов. При этом страдает и педагог, которого, как вы давно наверно заметили, уже редко кто называет УЧИТЕЛЕМ, и учащийся, ставший давно КЛИЕНТОМ.

Тема эта очень большая и сложная, и говорить о ней можно очень долго, и найдется столько же контраргументов, сколько и аргументов, но хотелось бы спросить всех нас – почему никто не вспомнит факт того, что в Древнем Риме великолепных профессионалов своего военного времени – легионеров с легкостью разгромили толпы варваров. А все просто, у варваров была идея, мотивация, а наемникам просто хорошо платили. Нет на свете таких людей, кто бы умирал за плату и профессиональный долг, а вот за идею…

Поэтому, не вкладывая в детей, в молодежь, переводя все на рельсы: за ваши деньги любые ваши желания, мы сеем в свою землю те самые «Зубы дракона», которые обернуться через не так уж и много лет страшной катастрофой и разрухой для нашей страны.

Сегодня для наших детей нет ни одного бесплатного кружка, бассейна, спортивной секции. Даже самые талантливые вынуждены сами оплачивать все свои расходы на посещения спортивных соревнований или концертов. И это общеизвестно, и не является новостью. Дома Культуры в городе Баку, особенно в его центре — практически перестали существовать или влачат жалкое существование, ютясь практически в руинах, причем под вечным страхом окончательного закрытия.

Почему это происходит сегодня? Когда такой невиданный строительный бум, когда столько вкладывается в благоустройство города? Ведь еще, каких- то 20 лет назад, наших талантливых детей все еще бесплатно учили пению, танцам, плаванию, футболу… Что произошло сегодня такого, что поддержка детского творчества государству просто не по карману?

Много ли сегодня мы видим детских коллективов выступающих по тв, записывающих диски и т.д. А все это происходит потому, что детское творчество, как и всякое другое предполагает прямую связку с педагогом, безумную отдачу энергии, пожертвования, если же это услуга, зачем вам жертвовать, зачем?

Дома культуры в регионах могут сказать мне оппоненты, все отреставрированы, и коллективы там есть! Да, есть, все отреставрировано на самом высоком уровне, только вот в людей, почему-то ничего не вкладывают. Как то мне довелось с делегаций Бакинской Музыкальной Академии побывать в одном из региональных домов Культуры (район намеренно не называю, так как ситуация практически везде одинаковая). Так вот, коллективы, которые там выступали, и коллективами назвать можно было, с большой натяжкой, так непрофессионально и жалко все это выглядело. А все потому, что практически не осталось педагогов, которые могли бы на высоком уровне вести свою работу, так как зарплата совершенно мизерная, а новые кадры не воспитываются.

Если нам все равно, что будет с нашими детьми, и если давно они не являются нашим будущим, если все в нашем понимании есть услуга — желательно вовремя оплаченная, разве нам есть дело до того, КТО НАМ ПЛАТИТ? Главное как, и вовремя. Тогда о КАКОЙ НАЦИИ, КАКОМ ЭТНОСЕ мы можем говорить, если не испытываем своей ответственности за будущее наших детей. Разве тогда имеет значение нация, страна, границы, если главное потребление, сколько вам заплатили, ведь ваше завтра там, где вы получите, а не там, где вы свой…

Недавно в России вышла интересная монография двух авторов (не буду их рекламировать) под названием: «Человек телесный и человек словесный». Мы ведь, друзья, с вами не только тело, правда же?