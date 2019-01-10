Бонусные карты – как обманывают покупателей

Всем известно, что хороший продавец может продать все что угодно, даже воздух. Главное при этом знать психологию покупателя. В арсенале наших маркетологов можно найти все что угодно – праздничные акции, сезонные распродажи, скидки, продажи и бонусы. И если процентные скидки местных магазинов описаны и воспеты, бонусы и подарки представляют собой относительно новый способ затуманивания мозг доверчивому покупателю.

Важно понимать: предприниматели никогда не будут продавать что-то себе в убыток, а тем более дарить и отдавать бесплатно. Поэтому если речь идет о скидках, то в большинстве случаев продавец все равно получит прибыль. Остается только понять, получим ли мы выгоду. Есть стандартная вещь — в рекламе сообщают о каких-то очень привлекательных условиях, например, бонусах и подарках.

Задача этой уловки привлечь покупателя, но когда вы приходите туда за долгожданным результатом, ничего не можете получить. Причин этого виртуозные маркетологи могут привести множество – вам заявят, что такого подарка нет в помине, может не подойти количество бонусов. На худой конец, сотрудник торговой сети сошлется на плод фантазии покупателя. В редакцию # обратился столичный житель Тофиг Мамедов, поведавший о постигшем его разочаровании в бонусной акции продуктового магазина, расположенного в 9-ом микрорайоне по улице Мирджалала А.

Торговый объект практикует распространенный на сегодняшний день способ привлечения покупателей в виде подарков постоянным клиентам. Бонусы за покупки начисляют на пластиковые карты и наиболее усердные покупатели получают подарки.

«Я отоваривался в этом магазине регулярно, еще при прежних его хозяевах, которые всегда вывешивали перечень подарочных товаров и количество прилагаемых к ним бонусов. Однако новые его хозяева перестали вывешивать такие списки и лично мне на словах объяснили, что подарочная ручная мясорубка стоит 100 бонусов. Здесь мне оформили пластиковую карту, куда зачислялись бонусы в счет потраченных сумм», — сообщил гражданин.

Надеясь получить этот приз, Мамедов стал постоянным покупателем магазина, и, посещая торговый объект в течение восьми месяцев (с 23 февраля до 28 декабря), мужчина потратил здесь 1 тыс. 133 маната. И вот наступил момент истины. Усердный покупатель пришел в магазин за обещанной мясорубкой, но каким же было удивление гражданина, когда ему заявили, что ее больше нет.

Мамедову сообщили сразу два неприятных известия — мясорубки не просто закончились, но стоят они не сто бонусов, как уговорено, а целых триста! «Это означает, что за мясорубку средней стоимостью в 65-70 манатов (6,6% от потраченной клиентом суммы) придется отовариваться в этом магазине на протяжении двух с половиной лет. Это нереальные сроки. Но главное, владельцы объекта нарушают права покупателей, не вывешивая списки подарков и полагающихся к ним бонусов». За защитой собственных прав гражданин обратился в НОО Союз свободных потребителей.

Руководитель этой организации Эюб Гусейнов сказал нам, что, направил заявление потребителя в Министерство экономики. Однако практика показывает, что ведомство почти не реагирует на подобные обращения, отсылая граждан решать свои проблемы в суды. По данным эксперта, бонусы и подарки широко используются в торговой сети.

Расчет прост: конкуренция на этих рынках серьезная, поэтому в борьбе за покупателя все методы хороши. Клиенты, как правило, консервативны. Продукты нам удобнее приобретать в одном и том же магазине, а машину заправлять на одной и той же заправке. Если к этому еще и скидку предложить, то у нас даже и мысли не возникнет пойти за покупками к конкурентам. И даже появится спортивный азарт — накупим ненужных вещей, лишь бы набрать эти злосчастные 100 бонусов.

Однако проблема нарушений уходит куда глубже — в плоскость бездействия полномочных государственных ведомств и пустот в законодательстве.

«Обращения от граждан о нарушении потребительских прав приходят регулярно и с завидной частотой, — говорит Гусейнов. – Жалобы на стимулирующие кампании торговых сетей – в среднем дважды в неделю. В розничной торговой сети почти не действуют законы. Нам заявляют, что это территория владельца объекта, где он устанавливает свои законы. В этой связи требуются правила и постановления Кабмина о торговле в розничной сети. Должны соблюдаться права потребителей на получение достоверной информации о товарах и услугах, в том числе в рамках рекламных кампаний», — сообщил глава ССП.

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