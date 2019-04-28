Болтон заявил о продолжении консультаций США с Россией по КНДР

Вашингтон продолжает консультации с Москвой по Северной Корее. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News 28 апреля, передает  «РИА Новости»».

Американский лидер Дональд Трамп всё еще ожидает возможности третьего саммита с главой КНДР Ким Чен Ыном, отметил Болтон. «Он (Трамп. — Ред.) неоднократно говорил, что считает, у него хорошие отношения с ним», — добавил советник.

Болтон подчеркнул, что США также проводят консультации с Южной Кореей и Китаем, пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС  он также считает, что Пхеньян предпочитает проводить переговоры с США «один на один».

26 апреля стало известно, что Трамп высоко оценивает  заявления российского лидера Владимира Путина по Северной Корее.

25 апреля Владимир Путин провел переговворы с Ким Чен Ыном. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. После встречи российский лидер заявил, что разделяетпозицию Соединенных Штатов относительно денуклеаризации Северной Кореи, но для начала этого процесса Пхеньяну нужны гарантии безопасности (iz.ru) .

| 2019-04-28T22:35:43+00:00 28 апреля 2019, 23:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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