Болтон заявил, что уход США из Сирии зависит от полной ликвидации ИГ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что сроки вывода американских войск из Сирии зависят от ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство» в стране и обеспечения безопасности сил самообороны курдов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Есть некоторые препятствия, которые мы хотим устранить, от которых зависит вывод (войск)», — заявил он журналистам в Иерусалиме. «Конкретные сроки проистекают от политических решений, которые мы должны выполнить», — добавил он.

По его словам, США настаивают на обеспечении безопасности сил самообороны курдов, союзников Вашингтона по борьбе с ИГ, от возможных действий со стороны Турции. «Мы не думаем, что туркам нужно предпринимать военные действия, не скоординированные и не согласованные полностью с США», — отметил он.

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