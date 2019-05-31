Болтон заявил, что США не собираются мириться с «угрозами Ирана»

Соединенные Штаты планируют создать структуры сдерживания Ирана для защиты американских военных сил и интересов союзников Вашингтона. Об этом в опубликованном в пятницу интервью газете The Daily Telegraph заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Президент [Дональд Трамп] дал понять, что мы готовы вести переговоры по ядерному вопросу. Но мы не собираемся мириться с иранскими угрозами по ограничению доступа в Ормузский пролив, — сказал он. — Мы сделали военные шаги не потому, что хотим конфликта, а чтобы избежать его. Мы хотим создать структуры сдерживания, которые убедят Иран в том, что этот курс будет для него опасным. Было бы очень глупо со стороны Ирана сомневаться в нашей решимости».

| 2019-06-01T03:25:10+00:00 1 июня 2019, 05:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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