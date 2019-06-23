Болтон заверил Нетаньяху, что Ирану не дадут стать ядерной державой

Иран не должен обзавестись ядерным оружием, заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, передает Report со ссылкой на ТАСС.

«Иран стремится приобрести ядерное оружие. Есть признаки, которые показывают, что Иран не ищет мира. Как говорил ранее [президент США Дональд] Трамп, наша армия [армия США] готова к отправке, и она является лучшей в мире. У Ирана не может быть ядерного оружия», — приводит слова Болтона государственное израильское радио Kan (report.az).

| 2019-06-23T15:21:04+00:00 23 июня 2019, 15:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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