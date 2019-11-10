Болтон заключил соглашение об издании книги

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон достиг соглашения с издательством Simon & Schuster об издании книги. Об этом сообщили три представителя издательства, знакомые с содержанием переговоров, информирует Голос Америки.

Представители издательства выступали на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены обсуждать соглашение. Двое из них сообщили, что сумма сделки составила около 2 миллионов долларов.

Болтона представляло агентство Javelin, в число клиентов которого входили бывший директор ФБР Джеймс Коми и анонимный сотрудник администрации Трампа, чья книга «Предупреждение» (A Warning) выходит из печати 19 ноября.

Болтон ушел из администрации в сентябре из-за ряда внешнеполитических разногласий с Трампом.