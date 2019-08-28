Болтон встретился в Киеве с и.о. главы СБУ

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил в Киеве с и.о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым вопросы сотрудничества между двумя странами в сферах, связанных с нацбезопасностью. Об этом Болтон, находящийся с визитом на Украине, написал в среду на своей официальной странице в сети Twitter.

«Прекрасная дискуссия с исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, — написал Болтон. — Мы обсудили различные способы того, как Украина и США могут усилить сотрудничество в широком спектре видов деятельности в сфере национальной безопасности».

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник прибыл в Киев и надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками, сообщила пресс-служба посольства США на Украине. Во вторник Болтон встретился с секретарем Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве и обсудил с ним поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая, заявило посольство США.(ТАСС)

| 2019-08-28T16:28:29+00:00 28 августа 2019, 20:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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