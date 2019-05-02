Болтон пытается убедить Трампа отправить армию в Венесуэлу

Дональд Трамп не проявляет серьезной решимости проводить военную операцию в Венесуэле, хотя его советник по нацбезопасности Джон Болтон настаивает на агрессивной политике в этой стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Как рассказали изданию ряд бывших и нынешних помощников американского лидера, Трамп «не проявляет особой решимости вторгаться в Венесуэлу». По данным источников газеты, президент США время от времени говорил, что «Болтон хочет втянуть его в войны». Два советника также заявили, что, когда речь идет о Венесуэле, Трамп начинает говорить о политических событиях во Флориде или о своем гольф-клубе. Оба отметили при этом, что президент вряд ли разрешит проведение в Венесуэле «долгосрочных военных действий».

| 2019-05-02T14:21:01+00:00 2 мая 2019, 15:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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