Болтон пытается убедить Трампа отправить армию в Венесуэлу

Дональд Трамп не проявляет серьезной решимости проводить военную операцию в Венесуэле, хотя его советник по нацбезопасности Джон Болтон настаивает на агрессивной политике в этой стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Как рассказали изданию ряд бывших и нынешних помощников американского лидера, Трамп «не проявляет особой решимости вторгаться в Венесуэлу». По данным источников газеты, президент США время от времени говорил, что «Болтон хочет втянуть его в войны». Два советника также заявили, что, когда речь идет о Венесуэле, Трамп начинает говорить о политических событиях во Флориде или о своем гольф-клубе. Оба отметили при этом, что президент вряд ли разрешит проведение в Венесуэле «долгосрочных военных действий».